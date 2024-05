LA NOTTE DELLA DEA | EUROPA LEAGUE! Gasperini e Lookman - lo show è tutto loro | tripudio Atalant - Bayer Leverkusen travolto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) LaDea, ladi, ladi Gian Piero. L'a travolge 3.0 i tedeschi delcon tripletta dello scatenato attaccante nigeriano e si aggiudica l', la prima coppa europeasua storia e primo successo italiano indalla Champions vinta dall'Inter nel 2010. All'Aviva Stadium' di Dublino, in Irlanda, è una sinfonia nerazzurra fin al 1' minuto. Travolti i rossoneri guidati da Xabi Alonso, rivelazionestagione: campioni di Germania, con Bundesliga vinta come un rullo compressore, e il tecnico spagnolo considerato il prossimo Guardiola, capace di esaltare un gruppo di emergenti coniugando gioco-champagne e risultati. Fino a questa sera erano 51 le partite consecutive senza sconfitta. Poi è arrivato il Gasp. Con la qualificazione in Champions già conquistata e la delusione per la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, il mister nerazzurro ha deciso di giocarsi ilpernella "partita più importantemia carriera".