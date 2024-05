La New Balance 991v2 Off White è una sneaker davvero molto british

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Aston Martin! Pollo tikka masala! Le NewOff! Cosa hanno in comune queste tre cose? Sì, sono tutte gustose e sì, sono tutte prodotte in Inghilterra. NewOff43einhalbQuesta, che rappresenta una delle primeprodotte negli stabilimenti Newdi Flimby (un villaggio costiero della Cumbria), si basa su una base in mesh traspirante ed è ricoperta da pannelli di morbidissima pelle scamosciata. La pelle grigia ricopre la punta e il tallone, mentre sui lati si trova il famoso logo N dell'azienda di abbigliamento sportivo di Boston. NewOff43einhalbIn basso l'intersuola è infusa di schiuma Abzorb per un maggiore comfort e ammortizzazione, ed è dotata di FuelCell (una tecnologia solitamente riservata alle migliori scarpe da corsa di NB). Sono inoltre presenti accenti rossi e blu, in omaggio alla Union Jack, e una suola in gomma grippante.