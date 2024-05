La morte del presidente Raisi Stretta social su chi dissente | La repressione sarà più dura

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Pegah Moshir, come ha reagito lei, esponente dell’Iran che lotta per la democrazia e i diritti umani, alla notizia delladel? "All’inizio ero scettica, le versioni erano contrastanti, e comunque del regime nessuno si fida. Ho aspettato per capire. Ma viste le reazioni in Iran, dove in tanti festeggiavano, mi è parso chiaro che era davvero successo, che il regime cercava solo di rinviare la notizia delladi. Che infatti poi è stata data. Molti iraniani hanno letto quanto successo come una punizione divina per tutto quello cheha fatto quando faceva parte del comitato dellache ha portato a uccisioni di massa. Un periodo per il quale si meritò la definizione di macellaio di Teheran". Che succede adesso? "Neanche con ladicambierà nulla in Iran. Era eancora solo la Guida Suprema che deciderà la linea politica interna ed esterna.

