(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non èdisponibile ma sta già andando ala nuovadedicata ad, una delle canzoni più amate di Vasco Rossi. L’annuncio della Zecca di Stato era arrivato a gennaio, con l’emissione ufficiale prevista invece per l’11 giugno 2024. I tre click-day in cui è stato possibile acquistare lain– uno a febbraio, uno a marzo e uno ad aprile – sono già stati superati e sul sito dell’Istituto Poligrafico non è rimasta più alcuna disponibilità. «Qualora ladovesse esaurirsi durante le prevendite, potrai comunque acquistarla il giorno dell’emissione», si legge sul sito della Zecca di Stato. Tra chi ha fatto la gara per accaparrarsi una delle monete a tiratura limitata c’è però chi ha già deciso di rimetterla in vendita per guadagnarci qualcosina. Suci sono monete diin vendita a partire da 170(quasi il doppio rispetto al prezzo originale) e che salgono anche fino a 388, spese di spedizione escluse.

La moneta di Albachiara da 5 euro ancora non c'è, ma va già a ruba. Boom dei prezzi su Ebay in prevendita a più di 300 euro - Non è ancora disponibile ma sta già andando a ruba la nuova moneta dedicata ad Albachiara, una delle canzoni più amate di Vasco Rossi . L'annuncio della Zecca di Stato era arrivato a gennaio, con l'emissione ufficiale prevista invece per l'11 giugno 2024. I ...

La moneta di Albachiara da 5 euro ancora non c'è, ma va già a ruba. Boom dei prezzi su Ebay in prevendita a più di 300 euro - Non è ancora disponibile ma sta già andando a ruba la nuova moneta dedicata ad Albachiara, una delle canzoni più amate di Vasco Rossi . L'annuncio della Zecca di Stato era arrivato a gennaio, con l'emissione ufficiale prevista invece per l'11 giugno 2024. I ...