La missione quasi impossibile per salvare Haiti

Papa Francesco: il Concilio cinese nella missione della Chiesa - Papa Francesco: il Concilio cinese nella missione della Chiesa - Papa Francesco oggi ha inviato un videomessaggio ai partecipanti al convegno internazionale ‘100 anni dal Concilium Sinense: tra storia e presente’, organizzato dalla Pontificia Università Urbaniana i ... korazym

Spazio, il primo candidato astronauta afroamericano va in orbita a 90 anni - Spazio, il primo candidato astronauta afroamericano va in orbita a 90 anni - (LaPresse) Nel 1961 fu scelto dall'allora presidente John F. Kennedy come primo candidato astronauta afroamericano degli Usa, ma la Nasa non lo selezionò mai per una missione nello spazio. Ed Dwight h ... video.corriere

Fermare Wirtz: la missione più difficile per l’Atalanta - Fermare Wirtz: la missione più difficile per l’Atalanta - Il centrocampista, che ha ricevuto il premio riservato al miglior giocatore della Bundesliga, è sempre più leader del Leverkusen ... tuttosport