La metamorfosi di Roberto Salis - da uomo di destra ad anarcoide

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le colpe dei figli non ricadano sui padri. In tempi cruenti d'elezioni, circolano duepadri di Ilaria, l'uno opposto all'altro in curioso effetto - Doppelgänger. E.T.A Hoffman ci scriverebbe sopra una novella crepuscolare. Il primoè quello che sicuramente giace incatenato in una segreta della politica, indossando una maschera di ferro. Era l'ingegnere “liberal di” e lo strenuo difensore di Orbán che non s'allineava sulle sanzioni a Putin; il tecnico tenacemente anti- Green Deal; l'antipolitico urticante verso tutto ciò che un tempo emanava Pd, D'Alema e Saviano al tempo stesso. Il secondoè, invece, pervaso dal demone dell'antagonismo; è un moderato che si trasforma in, nel quale s'insinua lo spirito della figlia.è diventato il candidato per procura che se ne va in giro a fare la nemesi del generale Vannacci; e ad accusare lo stesso Orbán e il suo regime manettaro e illiberale.