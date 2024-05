La mappa della bonifica Sette milioni in sospeso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il futuroex Lombarda Petroli finisce nuovamente sui banchi del consiglio regionale. A riportare all’attenzione delle cronache il caso dell’ex raffineria che nel febbraio 2010 è stata al centro di uno dei maggiori disastri ambientali italiani con lo sversamento di 2.400 tonnellate di petrolio e di idrocarburi nel Lambro, è stato Alessandro Corbetta (capogruppoLega in consiglio regionale). Corbetta lunedì ha presentato un’interrogazione per chiedere la possibilità di spostare parte dei 7di euro previsti dal Pnrr per ladei siti orfani - e che nel casoex Lombarda Petroli riguardavano le bonifiche dei lotti B, C e D - allo sgombero dei rifiuti nocivi presenti nel lotto E (lotto che non era contemplato nel progetto di). "Nel caso fosse confermata la riduzione dei livelli di inquinamento per i lotti B, C e D riscontrata da alcune analisi fatte dalla Immobiliare Villasanta – ha dichiarato Corbetta – i 7previsti dal Pnrr lapotrebbero risultare eccessivi e per questo vogliamo capire se fosse possibile dirottare parte di questi fondi per gli interventi di messa in sicurezza permanente e sgombero dei rifiuti tossici nocivi presenti nel lotto E, quello più bisognoso di intervento".