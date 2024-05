La manifestazione Rossetti vola agli Europei in attesa del pass olimpico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La rassegna a cinque cerchi di Parigi si avvicina sempre di più e di pario la corsa di Gabrieleverso le Olimpiadi è pronta ad entrare definitivamente nel vivo. Il tiratore di Ponte Buggianese, laureatosi campionenella specialità skeet a Rio 2016, non ha ancora ufficialmente conquistato ilper i giochi olimpici e il prossimo appuntamento potrebbe rivelarsi decisivo.sarà infatti in pedana per glidi tiro a volo in programma a Lonato (Brescia), che hanno preso il via la scorsa settimana con la specialità trap, mentre i tiratori di skeet si daranno batta a partire dalla giornata di oggi. Questa mattina, dalle ore 8:30, sono in programma i primi cinquanta piattelli, mentre domani sarà la volta della seconda mattinata di qualificazioni. Venerdì mattina invece appuntamento per gli ultimi venticinque piattelli, coi sei migliori tiratori che guadagneranno l’approdo alla finale prevista per il pomeriggio.