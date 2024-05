La maggioranza non trova pace - ora lo scontro è sul redditometro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Neanche il tempo di chiudere losul Superbonus, che nellascoppia un nuovo caso sul. E anche stavolta la divergenza è tra ciò che fa il ministero dell’Economia e alcuni dei partiti che sostengono il governo Meloni. La novità, stavolta, è che Forza Italia e Lega – contrariamente a quanto successo sul Superbonus – protestano insieme contro una decisione presa dal viceministro di Fratelli d’Italia, Maurizio Leo. È proprio il viceministro dell’Economia, infatti, che ha firmato il decreto che reintroduce il, sospeso nel 2018. Attraverso questo strumento, che il decreto riattiva a partire dai redditi del 2016, il Fisco può controllare le capacità di spesa dei contribuenti per risalare ai loro redditi, verificando la situazione dei cittadini attraverso le spese per le auto, per la casa, per le utenze o il possesso di barche.