La legge 194 compie 46 anni - gli anti-abortisti presentano il manifesto in Senato Bonino | Ignorano la libertà di scelta delle donne

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel giorno dell’versario della194 che garsce l’accesso all’aborto volontario, a fare propaganda sono stati i gruppi cosiddetti Pro Vita. In una conferenza stampa convocata a Palazzo Madama hanno rivendicato l’adesione al lorocontro l’interruzione di gravidanza (ma anche contro maternità surrogata e presunta ideologia gender) di alcuni parlamentari della maggioranza. Tra questi ci sono esponenti di Fdi (Fidanza, Malan, Procaccini), Carroccio (Vannacci, Borghi e Ceccardi) e Forza Italia. Non c’è la firma di Giorgia Meloni che in passato ha sempre sostenuto l’iniziativa, ma quest’anno ha preferito restarne lontana per evitare polemiche primaelezioni europee. Contro la campagna ha protestato il Partito democratico che, proprio oggi, ha lanciato la mobilitazione in difesa della194 e annunciato la risoluzione dem da presentare in tutti consigli regionali contro glinei consultori.