La Galizia - una Spagna magica tra terra e mare

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La luce delle stelle la guidava, il volo di un angelo la spingeva, due discepoli la accompagnavano: la barca era fatta di pesante pietra, come un sarcofago, eppure attraverso le onde del Medineo e dell’Atlantico riuscì a portare le spoglie di san Giacomo dalla Palestina, dove era morto martire, fino alla, dove per lungo tempo aveva predicato. E dopo il viaggio in, dopo aver risalito il fiume Arousa, la barca miracolosa è arrivata a Padròn, l’antica Iria Flavia. E qui ancora oggi è visibile la pietra dove fu legata al suo arrivo. Secoli dopo altre luci, di altre stelle, fecero ritrovare il luogo della sepoltura del Santo: una pioggia di stelle cadenti su un colle anticipò l’apparizione di Giacomo, in sogno, all’eremita Pelayo, che scavò dove le luci indicavano. Lì sorse una piccola chiesa, che diventò la meravigliosa cattedrale di Santiago de Compostela (campus stellae).