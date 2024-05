La Fortitudo prende il volo Partita senza storia contro Rieti Venerdì c’è il primo match point

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024)75 REAL SEBASTIANI59: Fantinelli 12, Bolpin, Aradori 11, Ogden 19, Freeman 18; Morgillo 2, Panni 8, Conti 2, Sergio 3, Giuri; Natalini ne, Braccio ne. All. Caja. REAL SEBASTIANI: Johnson 9, Nobile 4, Sarto 8, Petrovic 8, Ancellotti 2; Sanguinetti 4, Raucci 2, Spanghero 11, Poom, Italiano 7, Piccin 4. All. Rossi. Arbitri: Gagliardi, Pazzaglia e Perocco. Note: parziali 24-17, 40-28, 57-43. Tiri da due:20/28;12/27. Tiri da tre: 7/26; 7/30. Tiri liberi: 14/21; 14/19. Rimbalzi: 34; 32. Lasi ripete portandosi avanti 2-0 nella serie di semifinale. Al PalaDozza la formazione di coach Attilio Caja, osannato dal pubblico biancoblù, concede il bis dominando il confronto dall’inizio alla fine. Prova solida per la Effe che fin dall’inizio fa valere il peso della sua difesa, bloccando la Real Sebastiani, mentre in attacco ritrova i suoi stoccatori principali Ogden, Freeman e in avvio Aradori ma trova energia e punti anche dal resto della squadra.