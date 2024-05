La fogna finisce ancora nel lago Tre spiagge su quindici dichiarate non balneabili

(Di mercoledì 22 maggio 2024)nel. Comincia male la bella stagione dei tuffi e delle nuotate sul ramo lecchese deldi Como: tresu 20, cioè il 15%, non sono. Non lo sono perché sono state riscontrate pericolose concentrazioni di escherichia coli ed enterococchi intestinali, batteri intestinali, segno di sversamentiri nel, verosimilmente dovuti al troppo pieno degli impianti di depurazione durante l’ultima piena di maltempo. Ledove non si può fare il bagno sono quella di Inganna e del Lido di Colico a Colico e di Rivabella a Lecco. A dichiararle off-limits sono i tecnici di laboratorio dell’Ats della Brianza. Non è balneabile neppure il tratto didavanti alla Malpensata a Lecco, ma per motivi di sicurezza. Meteo permettendo, sono invecele altre: Campeggio e Lido Adriano ad Abbadia Lariana; Lido di Puncia e Oro a Bellano; il laghetto di Piona a Colico; il Campeggio Europa a Dervio; la Riva del Cantone e Rivetta di Dorio; Pradello e Canottieri a Lecco; la Riva Bianca a Lierna, latta di Malgrate; Olcio, Camping Mandello, Lido e Camping Nautilus a Mandello del Lario; Onno, Vassena e Limona a Oliveto Lario; la Riva Gittana a Perledo.

