La finale di Europa League | il Napoli osserva Gasp…

Gian Piero Gasperini questa sera si giocherà la sua quarta finale alla guida dell'Atalanta. La prima in Europa, senza dubbio la più difficile perché il Bayer Leverkusen in questa stagione non ha mai perso. Ha stravinto la Bundesliga e nel fine settimana contenderà al Kaiserslautern la Coppa di Germania. Su 51 partite ne ha vinte 42. E insomma, è la più grande sorpresa del palcoscenico europeo in questa stagione. Non solo: Gasperini le prime tre finali le ha tutte perse, l'ultima una settimana fa contro la Juventus. Tutte di Coppa Italia. Ha avuto il merito di portare l'Atalanta in questi otto anni a raggiungere vette prima inesplorate ma gli è sempre mancato il sigillo. Vincere stasera vorrebbe dire sublimare nel migliore dei modi un ciclo straordinario.