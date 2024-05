La Fed non taglia i tassi d’interesse | ancora poco rassicuranti i dati sull’inflazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La Fed, Banca centrale degli Stati Uniti d’America, farà slittare il tanto atteso taglio deia causa del calo più lento del previsto dell’inflazione. I verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve indicano, più nel dettaglio, che la Banca centrale “è orientata aalti, per un periodo più lungo del previsto”. Il taglio è dunque rimandato, con lo scenario che secondo i vertici europei non dovrebbe influenzare il mercato del Vecchio continente. La Fed non tagli iA spingere la Fed verso un rinvio deiè il calo più lento del previsto dell’inflazione, con l’obiettivo del 2 per cento che sembra al momentoessere lontano. Vari componenti della Banca centrale americana, inoltre, sarebbero disposti ad alzare i, in quanto molto incerti su quanto la politica monetaria adottata sia realmente restrittiva. Nei verbali della riunione di politica monetaria della Federal Reserve del 30 aprile e 1 maggio scorsi, si sottolineava che l’inflazione negli Stati Uniti non abbia “accresciuto la fiducia nei progressi verso il 2 per cento” e, di conseguenza, “il processo di disinflazione probabilmente richiederà più tempo di quanto si pensasse in precedenza”.