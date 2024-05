La favola è finita

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il mandato di cattura per Netanyahu e il ministro della Difesa Gallant è un atto simbolico e non ha conseguenze pratiche. E poi il mandato è stato solo richiesto, non spiccato. Aldo Di Meovia email Gentile lettore, credo le sfugga la portata storica del fatto. Il procuratore della Corte Penale Internazionale (Cpi) Karim Khan e un comitato di giuristi hanno valutato le accuse di crimini di guerra e contro l’umanità a carico del governo israeliano e le hanno ritenute plausibili al punto da ritenere necessario il mandato di cattura. Se la richiesta verrà ratificata dai giudici rappresentanti i 124 Paesi aderenti alla Cpi, Netanyahu e Gallant non potranno più mettere piede in quei Paesi, inclusa l’intera Europa, pena l’arresto. E l’effetto politico è ancora più dirompente. Dopo la decisione dell’altro tribunale, la Corte di Giustizia Internazionale, di processare Israele per genocidio, ora la nuova svolta giuridica approfondisce lo stigma sullo Stato ebraico.