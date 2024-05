La famosa influencer è in fin di vita | il mistero su quanto le è accaduto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lasi trova ricoverata in fin dinel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Novara. Le condizioni della 30enne sono critiche, ma la sua prognosi è riservata. Al momento, la Procura di Biella sta indagando sulla vicenda. La versione dei familiari è che l’è caduta ferendosi al petto, ma secondo gli inquirenti qualcosa non torna. Cosa potrebbe esserle successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Terremoto, nuova scossa in Italia: tremano i banchi delle scuole Leggi anche: Bonus 2 giugno, ecco come funziona: così cambia la busta paga degli Italiani L’Siu in ospedale in fin di: il sospetto sul marito Soukaina El Basri, conosciuta anche come Siu, è ricoverata in ospedale. La giovane di origine marocchina ha 80mila follower su Instagram, dove èper i suoi consigli su prodotti cosmetici e abbigliamento.

