La Dea va in paradiso | l’Atalanta vince l’Europa League

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dublino, 22 maggio 2024 – La Dea è indiventa la prima squadra italiana a conquistare, 25 anni dopo il Parma quando ancora si chiamava Coppa Uefa. Gli orobici battono 3-0 il Bayer Leverkusen, a cui infliggono il primo ko stagionale dopo 51 partite senza sconfitte. A decidere la finale, disputata all’Aviva Stadium di Dublino, è una tripletta di Lookman, in dubbio fino all’ultimo e poi preferito a Pasalic, che va a segno al 12?, al 26? e al 76?. Secondo titolo in 117 anni di storia per la società orobica, dopo la Coppa Italia del 1963. Primo trofeo in carriera per il tecnico nerazzurro Gasperini, forse al passo d’addio, che mette il punto esclamativo a otto anni straordinari a Bergamo. Il match Il primo brivido della partita arriva al 5?: lancio improvviso verso Wirtz, che taglia centralmente inserendosi in modo pericoloso e senza che nessuno lo segua, Musso esce con i pugni e lo anticipa.