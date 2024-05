La Corte penale unisce Biden e Bibi Rispondere al mandato d’arresto

Detenzione domiciliare sostitutiva: ok della Consulta - Detenzione domiciliare sostitutiva: ok della Consulta - Secondo la corte, la disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare risponde a questi obiettivi generali della legge delega, che prescriveva al Governo di mutuare la disciplina ... studiocataldi

Crisi in Medio Oriente: la decisione della CPI divide l’Occidente - Crisi in Medio Oriente: la decisione della CPI divide l’Occidente - La richiesta di arresto per Netanyahu e Gallant da parte della CPI crea tensioni. Gli USA si oppongono, mentre l’UE segue con attenzione il procedimento ... theitaliantimes

Israele bombarda ospedale MSF in Cisgiordania, almeno 8 morti. Decine di vittime anche a Gaza - Israele bombarda ospedale MSF in Cisgiordania, almeno 8 morti. Decine di vittime anche a Gaza - Israele ha condotto un attacco sull’ospedale Khalil Suleiman di Jenin, in Cisgiordania. Almeno otto persone sono state uccise. Bombe anche a Gaza. L’UNRWA sospende gli aiuti umanitari a Rafah. fanpage