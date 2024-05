La Corte penale internazionale | Netanyahu e Sinwar devono essere arrestati

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il procuratore capo della(Cpi) dell’Aia (Olanda), Karim Kahn, ha chiesto ai giudici mandati di arrestonei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin, e del leader di Hamas a Gaza, Yahya. In prospettiva entrambi rischiano una condanna per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Lo stesso Kahn, in un videomessaggio sui social media, si è detto “profondamente preoccupato” dalle “prove raccolte ed esaminate dal mio ufficio”. Poco più di un anno fa, il 17 marzo 2023, la Cpi ha spiccato un mandato d’arrestonei confronti del presidente russo Vladimir Putin, per crimini contro l’umanità. laha giurisprudenza su oltre 100 paesi del mondo ma non è un organo dell’ONU. E non la si deve confondere con ladi giustizia delle Nazioni Unite, anch’essa con sede all’Aia.