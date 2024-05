La censura russa su YouTube

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Putin chiede,provvede. Sulla piattaforma video sono stati bloccati quattro video di alcuni canali russi contro la guerra in Ucraina. Molti di questi spiegano ai russi come evitare l’arruolamento nell’esercito: un video sulla “resistenza alla mobilitazione” del canale russo “Dozor v Volgograde”, seguito da quasi 30 mila iscritti, e un video del canale “scuola di coscrizione” dell’avvocato Maxim Bereza, che offre aiuto per i coscritti e supporto legale nell’arruolamento militare. Un altro video è invece del media indipendente Ovd-Info, con quasi 100 mila iscritti, che già all’inizio di maggio era stato informato dal Roskomnadzor, l’agenzia che monitora ei social media russi, del blocco di altri cinque suoi siti. Per il Cremlino il media non rispetterebbe la legge sugli “agenti stranieri”, la stessa da cui ha preso spunto il governo georgiano e che ha provocato proteste nella capitale Tbilisi che durano da mesi.