La camicia a maniche corte è il segreto per essere cool senza troppe formalità

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le camicie asono la versione più informale della più classicache ciò le privi di quell'aplomb tipico di questo capo. La declinazione short sleeve è decisamente perfetta per far fronte a tutte quelle occasioni nelle quali è richiesto di nontroppo casual, evitando però di soffrire le inesorabili temperature estive con un look ingessato. Anche se il mood al quale rimandano è sicuramente vacanziero, almeno nell'immaginario più comune, ormai questa categoria è stata esplorata a tal punto da riuscire a soddisfare tutti i tipi di esigenze: che si tratti della più essenziale che rimanda a un'uniforme, come le diffusissime camicie dal taglio bowling, di quelle iper decorate con tanto di applicazioni e quindi perfette anche per un matrimonio estivo, di quelle dalle fantasie geometriche o floreali per tutti i pattern-lover; e ancora di quelle reinterpretate in tessuti alternativi, è davvero difficile non trovare il pezzo che si sta cercando.

