La beata gioventù e i brividi di Paleari | tutto quello che ha detto Benevento-Torres

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGara uno dei play off è alle spalle, non c’è neanche il tempo di fermarsi a riflettere che bisogna già pensare alla partita di ritorno. Ma c’è ancora qualcosa sulla quale riflettere in merito alla sfida contro la. In primis resta la considerazione rispetto a ciò che ildoveva fare per cercare di annullare il vantaggio sulla griglia e alla fine ce l’ha fatta vincendo la sfida col minismo scarto. Non è tanto un gol, ma almeno ai sardi è stata tolta la possibilità di poter giocare con due risultati a disposizione. Ora devono solo vincere per passare, in caso contrario festeggia la truppa di Auteri. E una prima è stata portata a casa in una gara che si è dimostrata difficile come era nelle previsioni, e forse anche di più. La formazione di Greco ha messo in campo corsa, grinta, cattiveria, una certa sterilità offensiva ma non ha mai tirato indietro il piede.