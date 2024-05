La 17ª tappa del Giro d’Italia 2024 - Selva di Val Gardena – Passo del Brocon | percors - ora -i, favoriti e dove vederla in TV

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La 17ªdi Valdel Broco impegna i ciclisti della Corsa Rosa in una frazione di montagna breve ma intensa. Pogacar resta il favorito, alle spalle Martinez e Thomas duellano per la seconda posizione. Diretta su Rai 2 e Rai Sport HD in TV in chiaro.

Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Selva di Val Gardena-Passo del Brocon: altimetria, percorso, orari, tv. Ennesimo show di Pogacar - Giro d’Italia 2024, tappa di oggi selva di Val Gardena-Passo del Brocon: altimetria, percorso, orari, tv. Ennesimo show di Pogacar - Non c'è tempo per rifiatare al Giro d'Italia 2024: ancora salite per la diciassettesima tappa. Si parte da selva di Val Gardena e si arriva in vetta al ... oasport

La 17ª tappa del Giro d’Italia 2024, Selva di Val Gardena – Passo del Brocon: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV - La 17ª tappa del Giro d’Italia 2024, selva di Val Gardena – Passo del Brocon: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV - La 17ª tappa selva di Val Gardena - Passo del Broco impegna i ciclisti della Corsa Rosa in una frazione di montagna breve ma intensa ... fanpage

LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Sella, Rolle e Passo del Brocon! - LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Sella, Rolle e Passo del Brocon! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2024, la ... oasport