Kyle Walker è triste di essere senza Rashford e Henderson nella squadra inglese

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 2024-05-22 18:27:54 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:ammette di“un po’” per il fatto che Marcuse Jordansiano stati esclusi dalladi Euro 2024. L’uomo del Manchester City, che compirà 34 anni la prossima settimana, ha comunque sostenuto il punto di vista di Gareth Southgate secondo cui è “la cosa migliore per il Paese”. Leggi le nostre altre notizie sportive: Postecoglou vede valore nelle amichevoli di Melbourne nei giorni successivi alla finale di Premier LeagueI nomicornice per sostituire PochettinoNewcastle – Tottenham 1-1: Toon vince ai rigori nell’amichevole di Melbourne Il gruppo provvisorio di 33 giocatori del Southgate per il torneo in Germania comprende una dozzina di giocatori che hanno vinto due o meno presenze, con preoccupazioni per infortuni che persistono su una serie di giocatori dopo la fine della stagione di Premier League.