Kroos | Volevo ritirarmi già un anno fa - ma da vincente Ora voglio trionfare a Wembley

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Toniha rilasciato un’intervista nel podcast che condivide con il fratello Felix. Il centrocampista tedesco ha annunciato ieri l’addio al calcio a fine stagione. Un momento di forte emozione poter dire addio al calcio: «L’unica opzione per me era finire la mia carriera al Real Madrid. Ho spesso la pelle d’oca quando vivo qualcosa di emozionante, quando sono allo stadio o quando qualcuno mi dice qualcosa di bello. Penso che sia stata probabilmente la decisione più difficile della mia vita. Quando inizi a giocare a calcio all’età di sei anni e riesci ancora a giocare a 34 anni, è una decisione molto, molto seria, visto che il calcio è sempre stato al centro della tua vita. Ecco perché non è così facile. Da un lato sono molto felice e dall’altro triste». La decisione nel 2023 di continuare: «Ero già un po’ sul punto diunfa.