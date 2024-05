Koopmeiners non si sbilancia sul futuro | 'Champions con l'Atalanta? Vedremo - mi godo la festa'

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L`è in paradiso dopo aver vinto la UEFA Europa League, battendo in finale il Bayer Leverkusen con un secco 3-0. Dopo la partita di.

Teun Koopmeiners è a forte fischio per la trasferta di Napoli in programma sabato all’ora di pranzo. Il centrocampista olandese dell’ Atalanta si è fatto male in nazionale e oggi si è sottoposto a terapie al polpaccio sinistro contuso contro la Scozia nell’amichevole di Amsterdam con la sua Olanda . sportface

Il PSG ha scelto Osimhen per il dopo Mbappé. Il Napoli per la ricostruzione valuta Gimenez , Hancko e Koopmeiners . Notizie Calcio Napoli – Il Calciomercato estivo del Napoli si preannuncia infuocato. Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Mattino, il Paris Saint-Germain avrebbe individuato in Victor Osimhen il profilo ideale per sostituire Kylian Mbappé, ormai ad un passo dall’addio ai parigini con il Real Madrid come probabile destinazione. napolipiu

Dal Parma all'Atalanta: la coppa torna in Italia dopo 25 anni - Dal Parma all'Atalanta: la coppa torna in Italia dopo 25 anni - Da Crespo a Scamacca, da Cannavaro a Scalvini, da Malesani a Gasperini: la Coppa Uefa/Europa League torna in Italia dopo venticinque anni ... gianlucadimarzio

Koopmeiners: "mi godo gioia con Atalanta, su mio futuro vedremo" - koopmeiners: "mi godo gioia con Atalanta, su mio futuro vedremo" - "Sono emozioni straordinarie, abbiamo scritto la storia contro una squadra fortissima, era una gara difficile ma noi siamo davvero tanto felici. Sono ... sportmediaset.mediaset

Europa League, Gasperini non ha mezze misure: l'Atalanta trionfa in finale con un netto 3-0 - Europa League, Gasperini non ha mezze misure: l'Atalanta trionfa in finale con un netto 3-0 - DUBLINO - Gian Piero Gasperini conferma la sua filosofia anche nella finale: koopmeiners al fianco di Ederson a centrocampo, mentre in attacco schiera Scamacca, De Ketelaere e Lookman. Anche Xabi Alon ... giornaledipuglia