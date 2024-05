Kolasinac si fa male rientrando in campo | chiede il cambio prima dell’inizio della ripresa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Incredibile colpo di scena a pochi istanti dal calcio d’inizio del secondo tempo di Atalanta-Bayer Leverkusen. Al momento del rientro indelle due squadre, Seadha accusato un problema di natura muscolare proprio dopo essere uscito dal tunnel ed essersi riposizionato in. Il bosniaco ha richiamato l’attenzionepanchina ad ampi gestindo subito il. Per Gasperini una defezione pesantissima. E così,del calcio d’inizio, il tecnico dell’Atalanta ha fatto alzare dalla panchina Scalvini, entrato subito inper la seconda parte di gara., protagonista di un sontuoso primo tempo, è stato dunque costretto ad alzare bandiera bianca e nella seconda frazione non potrà continuare a dare il proprio supporto ai compagni. Il difensoreDea si è poi accomodato in panchina con la borsa del ghiaccio applicata sul polpaccio sinistro.

Bergamo. E se Sead Kolasinac fosse già in campo nel ritorno contro il Marsiglia? Dubbio lecito, ancora senza una risposta certa. Il bosniaco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida e non ha escluso a priori la possibilità di essere già a disposizione: “Mi sento molto bene, ho avuto questo infortunio, cerco di tornare in campo il prima possibile, non so se domani farò in tempo a giocare, ma poi vedremo come andrà volta per volta e cercheremo di capire i tempi”. bergamonews

