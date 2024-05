Klaus Schwab lascerà la presidenza del WEF entro gennaio 2025 - in pole come successore l' ex Ministro degli esteri norvegese Borge Brende

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il fondatore e presidente esecutivo del World Economic ForumSchawb dovrebbe ritirarsi a breve dal ruolo di presidente esecutivo per diventare presidente non esecutivo. Si attende l’approvazione da parte del Governo svizzero per rendere il rumors ufficiale.

Cantù Arena, depositato il progetto esecutivo: si chiude l'iter progettuale - Cantù Arena, depositato il progetto esecutivo: si chiude l'iter progettuale - “Oggi – commenta il presidente di Cantù Arena ... video del progetto della nuova Arena che recepisce i dettagli finali inseriti in sede di progetto esecutivo. pianetabasket

Il futuro dell'agricoltura sul tavolo della Commissione europea - Il futuro dell'agricoltura sul tavolo della Commissione europea - "È fondamentale superare la polarizzazione e trovare soluzioni insieme", ha riferito su X la presidente dell'esecutivo Ue, che ha presieduto la riunione, ricordando che entro la fine dell'estate sono ... ansa

Acea: occorrono più investimenti pubblici-privati per affrontare le sfide del settore idrico - Acea: occorrono più investimenti pubblici-privati per affrontare le sfide del settore idrico - Il gruppo al decimo World Water Forum, il più importante appuntamento internazionale nel settore dell’acqua in corso in questi giorni a Bali, in Indonesia. ilsole24ore