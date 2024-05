Khamenei - ' la promessa di eliminare Israele sarà mantenuta'

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La Guida Suprema dell'Iran, Ali, ha affermato durante il suo incontro con il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, che "ladi. Vedremo il giorno in cui la Palestina passerà dal fiume al mare". Lo riporta l'agenzia Irna.ha poi sottolineato che "la resistenza del popolo di Gaza ha impressionato il mondo" facendo riferimento alle "proteste nelle università degli Stati Uniti a sostegno della Palestina". Secondo la Guida suprema iraniana, "il popolo di Gaza ha sconfitto gli Stati Uniti, la Nato, la Gran Bretagna e altri Paesi".

