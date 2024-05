Kevin - ragazzo tenace e sempre pronto a ripartire - la comunità di Urgnano dà l’addio al giovane morto a Miami

(Di mercoledì 22 maggio 2024). Una chiesa, quella di, gremita di parenti, amici e conoscenti ha dato, nel primo pomeriggio di mercoledì 22 maggio, l’ultimo saluto aDrago, il 31enne che ha perso la vita lo scorso 8 maggio, dopo un incidente a, negli Stati Uniti. Insieme a lui il paese piange anche il suo fedele amico Giuseppe Ghidotti,sul colpo il giorno di Pasquetta, dopo lo scontro tra la moto dei due ragazzi e una Jeep.ha lottato con tutte le sue forze, sottoponendosi a ben otto interventi chirurgici, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La salma delè arrivata in Italia domenica 19 maggio ed è stata consegnata alla mamma Maristella, al papà Giancarlo e alla sorella Syria. “Tutte le capacità che abbiamo e gli entusiasmi dellaetà che ci vengono offerti – spiega don Stefano Bonazzi, parroco di-, spesso poi ci chiedono il conto.

