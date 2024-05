Kelly Rowland combatte con la sicurezza al Festival di Cannes 2024 - ecco cosa è successo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dramma invisibile: una lite sul tappeto rosso aSebbene ildisia rinomato per i suoi film e i suoi momenti glamour, non è privo di drammi dietro le quinte. Quest’anno si è svolta una notevole lite sul tappeto rosso del film “Marcello Mio”, che esplora la vita di Marcello Mastroianni attraverso sua figlia Chiara. Tensioni inaspettate:e l’ufficiale dellaDurante l’evento, sono scoppiate tensioni tra la cantante e attricee un agente della. L’alterco è stato catturato dai fotografi, mostrando unvisibilmente agitato impegnato in un acceso scambio di battute con il personale di. La causa sconosciuta: una disputa misteriosa Le ragioni del disaccordo rimangono poco chiare. Le immagini mostrano l’ufficiale dellache dirigeverso le scale del Palais dess, una richiesta che sembra non dispiacere alla star.

