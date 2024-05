Katia Pedrotti - il messaggio alle donne è virale | così zittisce tutti gli haters

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha lasciato sui social unpieno di significato a tutte leche la seguono, scagliandosicontro gliè diventata nota sul piccolo schermo grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Nel 2004 ha fatto parte del reality ed è lì, nella casa più spiata d’Italia, che ha trovato l’amore: in tanti ricorderanno l’insistente corteggiamento di Ascanio Pacelli e le loro continue discussioni. Nonostante però le incomprensioni, alla fine la bella ex gieffina riuscì a lasciarsi andare e dopo un anno da quell’esperienza, ha detto sì al suo amato., le forti parole per tutte leche la seguono (Foto Instagram @miss) cityrumors.it, dopo il reality, ha continuato a muoversi sul piccolo schermo, mentre negli ultimi anni ha preferito concentrarsi più sul suo lavoro sui social.