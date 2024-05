Kate Middleton - ultime notizie Si allontana il suo ritorno e avverrà a un’unica condizione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le condizioni di salute dipreoccupano dopo il nuovo messaggio di aggiornamento di Kensington Palace che ha tolto ogni speranza di vedere la Principessa del Galles partecipare al Trooping the Colour e a Wimbledon. Il suoin pubblico sia una solo, ilsiIl documento di Kensington Palace, pubblicato il 21 maggio, sulla salute diè chiaro: non è previsto nessunin pubblico della Principessa del Galles che sta proseguendo la chemioterapia. Fintanto che si sottoporrà alle cure anticancronon riprenderà i suoi impegni. Un annuncio che preoccupa, perché confermerebbe che la situazione è grave, forse davvero più grave di quello che William e la sua famiglia vogliono farci credere. E d’altro canto, è probabile che la chemioterapia abbia avuto sueffetti collaterali che in qualche modo ne hanno mutato l’aspetto.

Kate Middleton: ancora nessuna apparizione pubblica - kate middleton: ancora nessuna apparizione pubblica - Sei mesi dopo la sua ultima apparizione pubblica e due mesi dopo aver rivelato di lottare contro il cancro, la principessa kate middleton sembra ancora lontana dal ritorno alla normalità. Il palazzo d ... online-news

Kate Middleton non tornerà agli impegni pubblici - kate middleton non tornerà agli impegni pubblici - Kensington Palace ha pubblicato un inconsueto messaggio sulle condizioni di salute della principessa di Galles, secondo cui per kate, sottoposta a un trattamento di chemioterapia per una forma non pre ... tgcom24.mediaset

Il tunnel di Kate Middleton dopo la diagnosi del tumore, "per ora non torna in pubblico" - Il tunnel di kate middleton dopo la diagnosi del tumore, "per ora non torna in pubblico" - Il tunnel di kate, investita a 42 anni dall’incubo del cancro, non lascia intravvedere ancora uno spiraglio di luce certa. Può essere interpretata così la ... gazzettadelsud