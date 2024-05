Kate Middleton - la verità dietro al silenzio | La battaglia diventa sempre più difficile

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 22 maggio 2024), lacontro il cancro si fapiù: ecco come sta ora e a che punto sono le cure. Dopo l’improvviso intervento all’addome dello scorso gennaio e il lungocui è seguito,a marzo ha finalmente deciso di rompere ilsulle sue condizioni di salute e di rivelare di essere alle prese con unadifficilissima, quella contro il cancro. Come sta davvero(Fonte: Ansa – Cityrumors.it)I sudditi inglesi e il resto del mondo hanno seguito fin dagli inizi la vicenda cercando di infondere forza alla Principessa del Galles e a tutta la sua famiglia. In tutti questi mesi il marito William e i figli George, Charlotte e Louis le sono rimasti più vicini che mai, ma come sta ora? Secondo la stampa “Lapiù”., come sta davvero: “Lapiù” Continua a crescere l’apprensione da parte del mondo intero nei confronti della Principessa del Galles, alle prese con le cure contro il cancro.