(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) - Milano, 22 maggio 2024. Nel dinamico mondo del business di oggi, ledi tutto il mondo stanno adottando l'intelligenza artificiale (IA) perre le proprie attività, dagli assistenti digitali di customer service al data management. Inoltre, l'IA permette di accrescere le competenzeorganizzazioni nel promuovere processi ambientali, sociali e di governance (ESG), affrontare le sfide della sostenibilità e costruire un futuro sostenibile., che si impegna a favorire un futuro migliore attraverso iniziative di sostenibilità, analizza come l'IA possare il modo in cui legestiscono e valutano le prestazioni ESG ed esamina i possibili rischi per la sicurezza. Studi recenti dimostrano che le policy ESG stanno diventando sempre più importanti e fondamentali nelle decisioni di investimento e nelle operazioni di M&A, in quanto sempre più organizzazioni intraprendono cambiamenti a lungo termine per promuovere un futuro sostenibile.

Kaspersky: l'IA migliora le performance ESG delle aziende - Kaspersky: l'IA migliora le performance ESG delle aziende - (Adnkronos) - Milano, 22 maggio 2024. Nel dinamico mondo del business di oggi, le aziende di tutto il mondo stanno adottando l'intelligenza artificiale (IA) per migliorare le proprie attività, dagli ... notizie.tiscali

Imprese, Engineering e Lutech danno vita ad 'Alleanza digitale per l'Italia' - Imprese, Engineering e Lutech danno vita ad 'Alleanza digitale per l'Italia' - Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Engineering e Lutech, aziende italiane leader nei processi di trasformazione digitale per il settore pubblico e privato, ... iltempo

Space Meetings Veneto, esempi di agricoltura 4.0 in Italia e in regione - Space Meetings Veneto, esempi di agricoltura 4.0 in Italia e in regione - VENEZIA (ITALPRESS) - Si è parlato di agricoltura 4.0 in Italia e in Veneto con esempi significativi di applicazione delle tecnologie agritech ... notizie.tiscali