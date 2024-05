(Di mercoledì 22 maggio 2024) È una delle attrici più belle del cinema italiano.centellina le sue partecipazioni televisive e le interviste a favore di una vita semplice tra viaggi, lavoro e vita all’aria aperta. Il tutto testimoniato sui social. L’attrice è apparsa con ie con pochissimo trucco. Una bellezza folgorante e naturale. Eppure c’è chi non ha apprezzato e i soliti leoni da tastiera l’hanno accusata di essere poco femminile. Con grandeedlaha risposto: “Non sei l’unica a scrivermi pensieri simili. È interessante vedere quanto il concetto del capello lungo è associato alla femminilità, alla bellezza e al benessere in generale. È puramente estetica. Nulla di più. Ti consiglio di tagliare la tua chioma lunga, sentire il vento sulla nuca, sentirti libera e leggera almeno unanella vita. La femminilità è fatta di così tante sfumature che sarebbe un peccato viverla in un’unica maniera”.

Kasia Smutniak ribalta con ironia e intelligenza gli haters: “Ho perso fascino coi capelli corti Vi spiego come sentirvi leggeri per una volta” - kasia smutniak ribalta con ironia e intelligenza gli haters: “Ho perso fascino coi capelli corti Vi spiego come sentirvi leggeri per una volta” - È una delle attrici più belle del cinema italiano. kasia smutniak centellina le sue partecipazioni televisive e le interviste a favore di una vita semplice tra viaggi, lavoro e vita all’aria aperta. ilfattoquotidiano

«Con i capelli corti hai perso fascino, sembri non curata»: la replica di Kasia Smutniak agli hater è da applausi - «Con i capelli corti hai perso fascino, sembri non curata»: la replica di kasia smutniak agli hater è da applausi - Il taglio di capelli corto non rappresenta più appannaggio degli uomini, né tanto meno su una donna rappresenta ... msn

''Consiglio di tagliare la chioma e sentirsi libere'': le dicono che coi capelli corti sembra trasandata, Kasia Smutniak replica così - ''Consiglio di tagliare la chioma e sentirsi libere'': le dicono che coi capelli corti sembra trasandata, kasia smutniak replica così - ''Consiglio di tagliare la chioma e sentirsi libere'': le dicono che coi capelli corti sembra trasandata, kasia smutniak replica così ... gossip