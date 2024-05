Juventus - Calvo in Senato | Calcio italiano non sostenibil - ridurre squadre fondamentale per cambiare la mutualità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Francescoha rappresentato lainpresso la Commissione Cultura e Istruzione in occasione del meeting “Prospettive di riforma del”. Tra i vari temi toccati spicca quello della riforma dei campionati, argomento su cui le grandicontinuano a spingere fortemente. “Il concetto diche sostiene tutti i campionati inferiori potrebbe essere rivisto riducendo il numero diprofessionistiche, che per noi è una cosa– spiega – Lain questi anni ha investito circa 500 milioni di euro in Serie B e Serie C tra acquisto di calciatori e premi di valorizzazione. Lo stesso discorso vale anche per tanti altri club della Serie A, ognuno con le sue proporzioni.” Interrogato sui motivi della crisi delrincara la dose: “Abbiamo leggi che pensano a questo sport come un gioco e non come un’industria.