Juve - è un assalto totale Attesa per Thiago Motta Yildiz vicino al rinnovo Koop per la Champions

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il manifesto dellache verrà, o che proverà a essere, è tutto in quegli otto minuti di furia agonistica che hanno consentito con tre gol di riacciuffare il Bologna nel matto monday night show del Dall’Ara. E se poi Locatelli avesse sfruttato meglio quell’occasione nel finale, parleremmo di una rimonta già quasi storica. La Signora già lanciata dal trionfo in Coppa Italia – al netto dell’enorme caso di Allegri – ha beneficiato della garra infusa dalla panchina dal traghettatore Paolo Montero? La suggestione sta del tutto in piedi. Ma l’uruguagio è entrato metaforicamente con un tackle perfetto in un match che sembrava già perso, con i vecchi fantasmi della Signora radunatisi già a bordo campo. Soprattutto gli ingressi del rinato Fagioli, di Milik ehanno rivitalizzato la, arrembante nel cercare e trovare una remuntada che appena dieci giorni fa sarebbe stata impossibile: più per questioni di personalità complessiva dei bianconeri, che di qualità.

