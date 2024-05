Junior commerciale back office - Junior commerciale back office - Afolmet cerca un Junior commerciale Back office a Carugate per azienda di trasporti. Mansioni: quotazioni, ricerca fornitori e clienti, marketing. Retribuzione 23mila euro. Per info: Afolmet.it. ilgiorno

Uno spedizioniere e tecnico per organizzazione commerciale - Uno spedizioniere e tecnico per organizzazione commerciale - Azienda metalmeccanica di Polverigi cerca uno spedizioniere per tirocinio retribuito. Requisiti: scuola dell'obbligo, conoscenza lingua italiana e inglese base, patente B, automunito/a. Curriculum a c ... ilrestodelcarlino

Ricorso al Tar per la nomina a Direttore dell'Office du Tourisme - Ricorso al Tar per la nomina a Direttore dell'office du Tourisme - Lo ha presentato una candidata contro l'assegnazione del ruolo per tre anni a Davide Jaccod. La giunta regionale si costituirà in giudizio ... rainews