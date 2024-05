Judo - Mondiali Abu Dhabi 2024 | medaglia d’argento per Alice Bellandi nei -78 kg

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sul tatami di Abu(Emirati Arabi Uniti), è arrivato il risultato più prestigioso della carriera di. In occasione deidi, nella categoria -78 kg, l’azzurra ha infatti conquistato la, tornando sul podio dopo il bronzo di Doha dello scorso anno. Dopo aver aver beneficiato di un bye all’esordio in quanto numero tre del ranking mondiale,ha debuttato con una vittoria ai danni della colombiana Vanessa Chala per ippon. Agli ottavi ha poi battuto la portoghese Patricia Sampaio grazie a un waza-ari, mentre nei quarti è stata la francese Audrey Tcheumeo a cadere sotto i suoi colpi, arrendendosi per somma di ammonizioni.non si è però accontentata della semifinale, ma ha superato un’altra rivale francese, Madeleine Malonga, grazie a un ippon. Purtroppo l’oro non è arrivato perché nell’atto conclusivo la tedesca Anna-Maria Wagner, avanti 4-1 nei precedenti, l’ha sconfitta al golden score.

