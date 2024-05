Judo - Kim Polling e Irene Pedrotti eliminate nei ripescaggi dei -70 kg ai Mondiali 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un po’ di amarezza c’è nell’epilogo del percorso di Kime dinella quarta giornata deidi. Sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), le due rappresentanti del Bel Paese non sono andate così distanti dal rientrare nel discorso “medaglie” nei -70 kg di questa rassegna iridata., che ha iniziato a competere con la Nazionale italiana dal Grand Slam di Astana dove ha ottenuto un ottimo terzo posto, sperava di replicare un piazzamento simile in questa sede anche per sigillare il pass alle Olimpiadi di Parigi. L’italo-olandese (diventata italiana dopo il matrimonio con Andrea Regis) ha iniziato contro l’uzbeka Shokhista Nazarova e con uno Yoko-sutemi-waza / Uchi-mata-makikomi e un Osaekomi-waza / Tate-shiho-gatame si è imposta. A seguire sono arrivate le affermazioni contro la croata Lara Cvjetko (tre shido) e contro la svedese Ida Eriksson (ippon).