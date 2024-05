Judo - Christian Parlati si giocherà il bronzo nei -90 kg ai Mondiali 2024

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per giocarsi una medaglia. Nella quarta giornata deidiad Abu Dhabi (Arabia Saudita), l’Italia sta recitando un ruolo da protagonista. Oltre a quanto fatto da Alice Bellandi nei -78 kg, che sioro o argento nei -78 kg, ci saràin lizza per ilnei -90 kg uomini. Ilka campano, argento iridato nel 2022 e rientrato dopo un problema al ginocchio che lo aveva costretto a saltare diverse competizioni tra cui gli Europei, ha fatto vedere undi pregevole fattura e il suo riscontro sarebbe potuto essere anche migliore per quanto si è notato nel proprio percorso., desideroso di risalire il ranking e di rientrare nel novero delle otto teste di serie alle Olimpiadi di Parigi, siquindi un posto sul podio. Iniziata l’avventura direttamente dal secondo turno e un waza-ari-awasete-ippon ha sancito il successo contro l’azero Vugar Talibov.

Mega rissa in Eurolega: come sta Dante Exum - A vincere è stato il Partizan che ora giocherà in casa propria martedì. A parlarne, cercando di ... Yabusele l'ha gettato a terra con una mossa da judo, da prigione, da sospensione a vita. Avrebbe ...

Mega rissa in Eurolega: come sta Dante Exum - A vincere è stato il Partizan che ora giocherà in casa propria martedì. A parlarne, cercando di ... Yabusele l'ha gettato a terra con una mossa da judo, da prigione, da sospensione a vita. Avrebbe ...