Judo - Christian Parlati perde la finale per il bronzo e chiude quinto ai Mondiali nei -90 kg

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per il secondo anno di seguito,si ferma ad un passo dalla medaglia e deve accontentarsi di un amaroposto ai Campionatidinella categoria -90 kg. Quest’oggi, alla Mubadala Arena di Abu Dhabi, l’azzurro ha disputato sicuramente una buona gara al rientro dopo oltre due mesi di stop per problemi fisici (al ginocchio), sprecando però una grande occasione per salire almeno sul podio o giocarsi addirittura il titolo iridato. Il talentuoso 26enne napoletano, sorpreso ai quarti dal libanese Caramnob Sagaipov, si era poi riscattato superando ai recuperi il quotato cubano Ivan Felipe Silva Morales. Lo spareggio per il, contro il forte kirghiso Erlan Sherov (numero 9 del ranking), si è deciso a 4 secondi dallo scadere dei regolamentari dopo un incontro tutto sommato abbastanza equilibrato., spalle al muro e ad una sola sanzione dalla squalifica (Sherov aveva rimediato invece un solo shido), è andato all-in nell’ultima azione prima dell’eventuale Golden Score commettendo però un piccolo errore e prestando il fianco al contrattacco vincente dell’avversario, che lo ha proiettato schiena a terra realizzando l’ippon valido per la medaglia dimondiale.