Judo - Bellandi si tinge d’argento nei -78 kg ai Mondiali | assegnati altri tre titoli nel day-4

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Va in archivio con un argento, un quinto e due settimi posti in casa Italia la quarta giornata dei Campionati2024 di, in programma alla Mubadala Arena di Abu Dhabi come ultimo grande appuntamento del biennio di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Day-4 estremamente positivo dunque per il movimento azzurro, non senza qualche rimpianto per quanto visto nel Final Block. Nei -90 kg Christian Parlati ha bissato la quinta posizione di un anno fa a Doha, perdendo la finale per il bronzo con il kirghiso Erlan Sherov dopo essersi fatto sorprendere clamorosamente ai quarti dall’abbordabile libanese Caramnob Sagaipov, poi battuto nell’altra finalina dallo spagnolo Tristani Mosakhlishvili. Oro al 26enne giapponese Goki Tajima, subito a segno alla prima partecipazione ad un Mondiale senior individuale regolando nel match finale il serbo Nemanja Majdov.