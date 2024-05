Judo - Alice Bellandi si giocherà l’oro ai Mondiali di judo | trova una bestia nera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arrivano ottime notizie per l’Italia in apertura della quarta giornata dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento alla Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).si è qualificata per la finale nella categoria -78 kg, regalando dunque al movimento azzurro la terza medaglia di questa rassegna iridata dopodi Odette Giuffrida e l’argento di Assunta Scutto. Nel pomeriggio (Final Block dalle ore 16) laka bresciana affronterà nell’atto conclusivo la sua, Anna-Maria Wagner (4-1 i precedenti in favore della tedesca), con in palio il titolo.è già salita sul podio agli ultimidi Doha conquistando il bronzo, ma a livello senior è ancora alla ricerca del suo primo oro in un grande evento tra Giochi Olimpici e rassegne iridate o continentali. In ogni caso la 25enne italiana, a prescindere dall’esito della Finale, grazie al risultato odierno si presenterà alle Olimpiadi di Parigi da numero 1 del ranking mondiale e quindi da n.