Jobs act - Cgil ferma al secolo scorso

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per Maurizio Landini, la precarietà si combatte reintroducendo il reintegro obbligatorio in caso di licenziamento illegittimo. Misura ritenuta non più fondamentale dai lavoratori stessi.

"La firma per il lavoro": la Cgil lancia 4 quesiti referendari - "La firma per il lavoro": la cgil lancia 4 quesiti referendari - ALESSANDRIA – La cgil ha avviato la raccolta firme per i 4 quesiti referendari a tutela del lavoro. La campagna mira a fare in modo che il lavoro sia sicuro, dignitoso e stabile. La cgil vuole contras ... informazione

Emiliano firma per i referendum Cgil: “Jobs Act una macchia per il Pd” - Emiliano firma per i referendum cgil: “jobs Act una macchia per il Pd” - Michele Emiliano oggi ha firmato la proposta dei quattro referendum con cui la cgil vuole superare il jobs Act. Una macchia nella storia del Pd, secondo il presidente della Regione Puglia Michele ... trmtv

Articoli con argomento: ‘referendum Cgil’ - Articoli con argomento: ‘referendum cgil’ - Michele Emiliano oggi ha firmato la proposta dei quattro referendum con cui la cgil vuole superare il jobs Act. Una macchia nella storia del Pd, secondo il presidente della Regione Puglia. trmtv