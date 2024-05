Jessica Biel dice di aver conosciuto il suo corpo solo quando ha cercato di concepire

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In un’intervista rilasciata a PEOPLE ,ha parlato delle sue difficoltà a, rivelando diavuto molti problemi con entrambe le gravidanze di Silas e Phineas, e anche che queste esperienze le hanno fatto comprendere quanto, in realtà, non conoscesse a fondo il proprio. Recentemente passata a un taglio bob e all’esordio come scrittrice con un libro per bambini sulle mestruazioni, A Kids Book About Periods,ha detto di essere rimasta letteralmente “scioccata” da quanto poco si conoscesse. “Avevo circa 30 annimi sono sposata e abbiamo pensato di provare a metter su famiglia, ed è allora che sono nate tutte queste domande – ha spiegato l’attrice – non è stato facile come credevo”.ero in quella fase della mia vita in cui stavo davvero cercando di costruire la mia famiglia, sono rimasta scioccata da quanto poco sapessi.