Jessica Biel dice di aver conosciuto il suo corpo solo quando ha cercato di concepire

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In un’intervista rilasciata a PEOPLE ,ha parlato delle sue difficoltà a, rivelando diavuto molti problemi con entrambe le gravidanze di Silas e Phineas, e anche che queste esperienze le hanno fatto comprendere quanto, in realtà, non conoscesse a fondo il proprio. Recentemente passata a un taglio bob e all’esordio come scrittrice con un libro per bambini sulle mestruazioni, A Kids Book About Periods,ha detto di essere rimasta letteralmente “scioccata” da quanto poco si conoscesse. “Avevo circa 30 annimi sono sposata e abbiamo pensato di provare a metter su famiglia, ed è allora che sono nate tutte queste domande – ha spiegato l’attrice – non è stato facile come credevo”.ero in quella fase della mia vita in cui stavo davvero cercando di costruire la mia famiglia, sono rimasta scioccata da quanto poco sapessi. Voglio dire, conoscevo le basi.

