Jesina Gianfranco Amici affida ai social il suo addio | Esco di scena dopo aver versato molto per la causa leoncella

(Di mercoledì 22 maggio 2024)dieci giorni di silenzio assoluto il dirigente leoncello lascia e dice la sua auspicando che lasia gestita da ” persone che hanno a cuore la cosa con un vero senso di appartenenza” JESI, 22 maggio 2024 –dieci giorni di silenzio, da quel pomeriggio del 12 maggio scorso, quando il triplice fischio finale dell’arbitro della gara– Montiurano cha sancito la retrocessione in Promozione,ha voluto dire la sua prima di uscire dianalizza ogni cosa e per il futuro, “per programmare ed organizzare al meglio” dice che “occorrono strutture adeguate, possibilità economiche e persone che hanno a cuore lacon un vero senso di appartenenza”. “Mi sono rivisto il film di questi sei anni e, in particolare, di quest’ultimo” – ha scritto sulla sua pagina facebook – “Questa retrocessione mi pesa tanto perché era evitabile, bastava che ognuno per la sua parte avesse svolto il proprio ruolo.